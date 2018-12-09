شاهد.. فانيسا بونسي تفوز بجائزة "ملكة جمال العالم 2018" (صور)

فازت فانيسا بونسي دي ليون من المكسيك بتاج "ملكة جمال العالم 2018"، فيما دخلت الروسية ناتاليا ستروييفا في قائمة "الثلاثين الأجمل" في مسابقة شاركت فيها 118 فتاة.

وتم تنظيم الجولة النهائية للدورة الـ68 لمسابقة "ملكة جمال العالم 2018" في منتجع سانيا بجزيرة هاينان الصينية أمس السبت.

وبونسي أول مكسيكية في تاريخ المسابقة تفوز فيها.