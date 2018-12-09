ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مدير عام مستشفيات المنوفية يكشف تفاصيل تشاجر طبيبين في غرفة العمليات

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:49 م
مدير عام مستشفيات المنوفية يكشف تفاصيل تشاجر طبيبين في غرفة العمليات
أرشيفية
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام المستشفيات بمحافظة المنوفية، إن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل الوزارة بالمحافظة، حول طبيبين مستشفى الباجور العام اللذين تشاجرا في غرفة العمليات، للنيابة الإدارية، ونقلهم بشكل نهائي إلى مستشفى أخرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن طبيب التخدير على حق لأن القانون يمنع تخدير حالتين في نفس الوقت، ونقل طبيب النساء نهائيًا، والنيابة تحقق في الواقعة"، مؤكدًا أن "رئيس قسم النساء بالمستشفى الباجور العام تدخل لتوليد السيدتين بعد المشاجرة، والعمل يسير على قدم وساق.

وتابع أنه "تم توجيه جواب لنقابة الأطباء من أجل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهما".
المزيد عن: تشاجر طبيبين المنوفية التوك شو أخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
0
x
18:00
0
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 9:00:00 PM