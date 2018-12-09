مدير عام مستشفيات المنوفية يكشف تفاصيل تشاجر طبيبين في غرفة العمليات

قال الدكتور عبد الباري العجيزي، مدير عام المستشفيات بمحافظة المنوفية، إن الدكتور نصيف الحفناوي، وكيل الوزارة بالمحافظة، حول طبيبين مستشفى الباجور العام اللذين تشاجرا في غرفة العمليات، للنيابة الإدارية، ونقلهم بشكل نهائي إلى مستشفى أخرى.





وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" على قناة "TeN"، مع عمرو عبد الحميد، أن طبيب التخدير على حق لأن القانون يمنع تخدير حالتين في نفس الوقت، ونقل طبيب النساء نهائيًا، والنيابة تحقق في الواقعة"، مؤكدًا أن "رئيس قسم النساء بالمستشفى الباجور العام تدخل لتوليد السيدتين بعد المشاجرة، والعمل يسير على قدم وساق.



