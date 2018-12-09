تشكيل بوكا جونيورز أمام ريفر بليت في نهائي ليبرتادوريس
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:43 مأحمد عصام
أعلن جييرمو باروس المدير الفني لنادي بوكا جونيورز الأرجنتيني عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي ريفيربليت، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الليبرتادوريس.
وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-
حراسة المرمى : أندرادا.
خط الدفاع : أولازا، ماجايان، إزكويردوز، بوفاريني.
خط الوسط : باريوس - نانديز - بافون - بيريز.
خط الهجوم : فيلا - بينيديتو.
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