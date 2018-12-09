"الجار الله": قطر ليس لديها استعدادًا أو رغبة في المصالحة مع الدول العربية
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:42 مأمنية فوزي
علق الصحفي الكويتي أحمد الجار الله، رئيس تحرير جريدة السياسة الكويتية، على عدم حضور قطر القمة الخليجية، قائلًا إن قطر ليس لديها اسعدادًا أو رغبة في المصالحة مع الدول العربية.
وأضاف "الجار الله"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الأحد، أن قطر لديها قناعة بأنها بزخم المال والإعلام تستطيع أن تصبح في يوم من الأيام عاصمة القرار العربي كله.
وأوضح أن كل المقدمات التي تقوم بها قطر تؤكد عدم رغبتها في التصالح، لافتًا إلى أنها ترى أن العامل مع إيران وتركيا أفضل.
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