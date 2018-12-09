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إنطلاق المعرض الأفريقي للتجارة البينية 11 ديسمبر بالقاهرة

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:32 م
إنطلاق المعرض الأفريقي للتجارة البينية 11 ديسمبر بالقاهرة
أرشيفية
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الفجر الاقتصادي
 
 قال  الدكتور بنديكت أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للاستيراد والتصدير "أفريكسيم بنك"، إن البنك سيطلق فعاليات المعرض الأفريقي للتجارة البينية المرة الأولى في مصر خلال الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف، خلال موتمر صحفي للبنك اليوم الأحد، أنه من المستهدف تحقيق صفقات تجارية تصل إلى 25 مليار دولار خلال فترة المعرض.

وأوضح أن المعرض الأفريقي للتجارة البينية سيساهم في تحقيق أهداف البنك لرفع حجم التجارة البينية في القارة الأفريقية من 170 مليون دولار سجلتها في 2014 إلى 250 مليون دولار بحلول عام 2021.

وكشف بنديكيت أوراما، أن البنك يستهدف رفع التجارة بين الدول الأفريقية من 15% حاليا، إلى 22% خلال عام 2021.
المزيد عن: معرض افريقيا للتجارة التجارة البينية الاقتصاد المصرى الاقتصاد الافريقى افريكسيم بنك
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