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حلا شيحة تحضر عرض جديد لـ"مسرح مصر" (صورة)

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:25 م
حلا شيحة تحضر عرض جديد لـمسرح مصر (صورة)
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

عادت الفنانة حلا شيحة، إلى مصر بعد أن استقرت لفترة قصيرة في كندا لمتابعة ابنائها وزوجها، بعد قرارها الأخير بالعودة للفن مرة أخرى وخلعها للحجاب.


ونشرت "شيحة"، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، لها أثناء حضورها عرض جديد من "مسرح مصر"، بقيادة الفنان أشرف عبدالباقي.

حلا شيحة تحضر عرض جديد لـ"مسرح مصر" (صورة)
حلا شيحة تحضر عرض جديد لـ"مسرح مصر" (صورة)
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