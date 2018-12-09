برلماني: السيسي يضع رؤى للقارة الأفريقية ويريد تحريرها اقتصاديًا

قال طارق رضوان، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس دولة لا يعمل فقط على إعادة مصر لحضن أفريقيا وإنما يضع رؤى للقارة.



وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام» على قناة "TeN"، مع عمرو عبدالحميد، أن الرؤى كانت موحدة من قادة أفريقيا في منتدى أفريقيا بشرم الشيخ، وهناك ترحيب قوي بعودة مصر للقارة، والسيسي يريد تحرير أفريقيا اقتصاديًا مثلما حررها الرئيس عبدالناصر من الاستعمار.



وأوضح أن السيسي شدد على الاستثمار البيني في أفريقيا لأن شعوب القارة أولى بثرواتها، وأن الرئيس نقل لقادة أفريقيا رؤية مصر في بعض المشاكل الاقتصادية مثل الكهرباء وغيرها.

