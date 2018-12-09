يلا شوت الجديد HD .. هنا مشاهدة مباراة بوكا جونيورز ضد ريفر بليت بث مباشر على AD sports كورة ستار اونلاين بجودة عالية

نقدم رابط مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يلا شوت اليوم الأحد في نهائي كأس الليبرتادوريس، البث المباشر لتلك المواجهة سنقدمه لكم مباشرة برابط بدون تقطيع وبجودة عالية كورة اون لاين، ويأمل كلا الفريقين من خلال تلك المواجهة لحسم اللقب لصالحة خاصة في ظل الشغف الجماهيري المتبادل والعداوة الأزلية.





مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر

يبدأ موعد مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت في الساعة التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، يمكنكم مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت مباشرة وحصرياً عبر قناة أبو ظبي الرياضية على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، حيث ستكون القناة الناقل الحصري للقاء.





وكان لقاء الذهاب بين بوكا جونيورز وريفر بليت في ملعب الأول قد أنتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق في مباراة شهدت الكثير من الإثارة والمتعة، وسيكون مطالب أحد الفريقين بتحقيق الفوز من أجل تحقيق اللقب، حيث أن لوائح البطولة تنص على عدم احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين في حالة التعادل، وهو الأمر المختلف في نظام الليبرتادوريس.





بوكا جونيورز وريفر بليت بث مباشر يوتيوب

وقد تم تأجيل المباراة بسبب حدوث شغب من جماهير أصحاب الأرض وطلب نادي البوكا جونيورز تأجيل المباراة، وهو ما تم تنفيذه حيث تأجيل المباراة لتلعب اليوم خارج الأرجنتين.





هناك عداوة كبيرة بين الفريقين ولذلك المباراة بين بوكا جونيورز وريفر بليت وهو السبب الذي جعل المباراة تلعب في البرنابيو بالعاصمة الأسبانية مدريد.





ساعات وتبدأ المباراة ويبدو انه الموعد الأخير الذي ستقام المباراة بعد العديد من المفاوضات البوكا جونيورز والريفير بليت هو العاشرة والنصف بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت مصر.





ستكون تشكيلة البوكا جونيور هي في حراسة المرمى: أندرادا. الدفاع: أولازا، ماجايان، إزكويردوز، بوفاريني. الوسط: باريوس، نانديز، بافون، بيريز. الهجوم: أبيلا وبينيديتو.

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