برلماني: حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي غير مناسب في الوقت الحالي

قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، إن مقترح مشروع قانون حذف خانة الديانة من الرقم القومي، غير مناسب في الوقت الحالي، نظرًا للظروف الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.



