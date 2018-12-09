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برلماني: حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي غير مناسب في الوقت الحالي

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:26 م
برلماني: حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي غير مناسب في الوقت الحالي
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عبداللطيف هيبة
 
قال النائب عبدالفتاح محمد عبدالفتاح، عضو مجلس النواب، إن مقترح مشروع قانون حذف خانة الديانة من الرقم القومي، غير مناسب في الوقت الحالي، نظرًا للظروف الحرجة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وأشار "عبدالفتاح" في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، إلى أن المقترح النائب إسماعيل نصر الدين، يهدف إلى شعور العالم بأنه لا يوجد فرق بين مسلم ومسيحي، ولكن ظهور هذا المقترح في هذا الوقت قد يثير البلبلة ويتيح الفرصة للدول المغرضة من إثارة الرأي العام تجاه مصر، وخاصة أنه لم يشتكي أحدًا من المواطنين بوجود خانة الديانة في بطاقة الرقم القومي.
المزيد عن: مجلس النواب خانه الديانه حذف خانه الديانه بطاقه الرقم القومي النائب عبالفتاح محمد الديانه اسماعيل نصر الدين
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