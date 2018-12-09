"يوسف": أسعار جميع المنتجات البترولية ستكون مرتبطة بالتكلفة فقط العام المقبل

قال الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس الهيئة العامة للبترول الأسبق، إن جميع المنتجات البترولية مازالت مُدعمة سعريًا، بمعنى أن سعر التكلفة أعلى من سعر البيع للمستهلك.



وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الأحد، أن بنزين 95 مازال مُدعم بسعر بسيط، وتقرر تسعير بنزين 95 تلقائيًا؛ لكونه يمثل السيارات الفارهة والفاخرة وهو الأقل دعمًا من الدولة، موضحًا أن هذا القرار قد يكون لصالح المستهلك، حيث أن تسعيره سيعتمد على السعر العالمين وحال نزول السعر العالمي سوف ينخفض سعر البنزين 95 في مصر.



وتابع، أن البنزين المصري مربوط بالتكلفة فقط، وليس هناك ضرائب عليه، مشيرًا إلى أن إلغاء الدعم نهائيًا عن منتجات البترول يتزامن مع المرحلة الأخيرة من قرض صندوق النقد الدولي خلال العام االمقبل، أو رفع الأسعار سيكون مرتبط بأسعار النفط عالميًا، مؤكدًا أن أسعار جميع المنتجات البترولية اعتبارًا من العام القادم سيكون مرتبط بالتكلفة فقط، وغالبًا التسعير بسعر التكلفة يكون أقل من الأسعار العالميةحيث أن بعض المنتجات التى يتم إنتاجها في مصر تسعر بتكلفة الإنتاج والنقل فقط.





