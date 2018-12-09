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وزير الآثار يكشف تفاصيل اجتماعه مع مجلس النواب اليوم

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 08:47 م
وزير الآثار يكشف تفاصيل اجتماعه مع مجلس النواب اليوم
وزير الآثار
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أمنية فوزي
 
كشف الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، تفاصيل جلسته مع النواب اليوم بمجلس النواب، قائلًا إنها كانت لجنة مثمرة، وكانت تلبية لدعوة من النواب لمناقشة خطة الوزارة خلال عام 2019.

وأوضح "العناني"، خلال لقاء خاص مع برنامج "اليوم"، المذاع على فضائية "dmc" مساء الأحد، أن الحوار استغرق 3 ساعات، وشمل أسئلة متنوعة وانتقادات بناءة، متابعًا: "هدفنا مع النواب هو النهوض بمنظومة الآثار في مصر".

وأضاف أنه تم الاتفاق على زيارات ميدانية لمواقع أثرية، وتم التنسيق على الفعاليات والاكتشافات الأثرية وأولها كشف المقبرة الجديدة.
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