وسيم السيسي: هناك أيادي خفية تقف وراء أحداث العنف في فرنسا

أكد عالم المصريات وسيم السيسى، أن حركة السترات الصفراء عرضت فرنسا لهزة كبيرة، مشيرًا إلى أن عدم تراجع الحركة بعد موافقة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على منع زيادة أسعار الوقود ودعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لها يذكرنا ببعض التوصيات التي أخرجتها فرنسا وأغضبت الولايات المتحدة.





وأضاف "السيسي"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن أمريكا لا تريد فرنسا خارج مظلتها، ولذلك هناك أيادي خفية تقف وراء أحداث العنف في فرنسا؛ وهذا واضح في ترحيب ترامب بالمظاهرات خاصة أن بعض المحتجين في الحركة قالوا: " نحب فرنسا ونريد ترامب".



