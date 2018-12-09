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أحمد آدم ينتهي من تصوير "قرمط بيتقرمط"

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:15 م
أحمد آدم ينتهي من تصوير قرمط بيتقرمط
صورة أرشيفية
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الفجر الفني
 

انتهى الفنان أحمد آدم من تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "قرمط بيتقرمط"، والمقرر طرحه في الأيام القليلة المقبلة في جميع دول العرض.

 

"قرمط بيتقرمط"، يعد هو التعاون الأول بين أحمد آدم والمخرج اللبناني أسد فولادكار، وهو تأليف أمين جمال، وبطولة مي سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، بيومي فؤاد، انتصار، محمد ثروت.

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