الديلي ميل تجري استفتاءً بخصوص عائلة كارداشيان

أجرى موقع الديلي ميل، استفتاءً مؤخرًا، بخصوص عائلة كارداشيان بعد 10 سنوات من شهرتهم من خلال مسلسل تليفزيون الواقع الذي بدأ نهاية 2007، ثم ذاعت شهرتهم خلال العام التالي منذ 10 سنوات تحديدًا.





الاستفتاء تم إجرائه بطرح تساؤل حول إذا ما كانت العائلة الشهيرة أفضل حاليًا أم في 2008، ورغم حجم الشهرة التي وصلت له العائلة التي يعد بناتها من أثرياء العالم حاليًا، إلا أن نتيجة الإستفتاء جاءت مفاجأة لكثيرين حيث رأى أكثر من 60% أنهم كانوا أفضل فى السابق عام 2008 عما وصلوا إليه الآن.





جدير بالذكر أن العائلة الشهيرة مرت هذا العام بأحداث فاصلة لها حيث تعرضت كلوى إلى خيانة صديقها أثناء ولادتها، كما انفصلت كورتنى عن صديقها هى الأخرى، بينما كان أسعد حدث بالنسبة لتلك العائلة هو ما مر بـ كايلى جينر التى احتفت بها فوربس لاقترابها من أن تكون أصغر مليارديرة فى العالم.