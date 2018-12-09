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قائمة بتروجت لمواجهة المقاولون العرب

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:13 م
قائمة بتروجت لمواجهة المقاولون العرب
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أحمد الهواري
 
أعلن الجهاز الفني لفريق بتروجت بقيادة مؤمن سليمان عن قائمة الفريق البترولي لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها غدا السبت في الجولة السابعة عشر لمسابقة الدوري. 

تضم القائمة كل من:

حراسة المرمى: علي فرج و محمد أبو النجا بونجا

خط الدفاع: إبراهيم القاضي ،أحمد عبدالعال، أحمد عبد الرسول، أحمد السباعي، محمد رضا ، أحمد صبحي
 
خط الوسط: أحمد جمال ، علي عيد ، محمود عماد ، حميد ماو ، وأحمد العجوز، محمود صلاح، ومحمد مسعد ، وشميلس بيكلي 

خط الهجوم : أحمد مصطفى لا لا ، أحمد رؤوف
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