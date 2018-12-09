مبابي: يمكنني أن أكون أفضل من ميسي





شدد الفرنسي كيليان مبابي مهاجم فريق باريس سان جيرمان، على أن الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب استثنائي جداً لكن ليس من المستحيل الوصول لمستواه.





وقال مبابي، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: "ميسي لاعب إستثنائي جداً، بالطبع أنا أحترمه كثيراً، فهو لاعب عظيم".





وتابع: "أحترم كثيرًا ما قدمه ميسي لكرة القدم، لديه قدرات كبيرة بكل تأكيد هذا أمر لا يمكن نكرانه، لكنني أعتقد في خلال ثلاث أو أربعة سنوات يمكنني أن أكون أفضل منه".





جدير بالذكر فأن كيليان مبابي قد تم ترشيحه لعدة جوائز هذا العام بعد مستواه المميز مع باريس سان جيرمان وأيضاً المنتخب الفرنسي.



