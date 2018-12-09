بنك مصر و"المصرف العربي" يدرسان إنشاء خط ائتماني لتمويل الصادرات المصرية لأفريقيا

بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تم توقيع اتفاق إعلان نوايا بين الدكتور سيدي ولد التاه، مدير عام المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا ومحمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، لتشجيع ودعم الصادرات المصرية والعربية للدول الأفريقية، وذلك على هامش جلسات منتدى أفريقيا 2018 المُنعقد بمدينة شرم الشيخ.





ونص الاتفاق على التعاون بين الجانبين لتمويل تصدير البضائع المصرية للدول الافريقية، سواء عبر تمويل منفرد من المصرف العربي لتنمية الاقتصادية أو بتمويل مُشترك بين الجانبين، أو تقديم الضمانات التصديرية، أو بأي طريقة مناسبة للتعاون في مجال تمويل التجارة الخارجية، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات والمعرفة الفنية في مجال الممارسات.





ووفقًا للاتفاق ستتم دراسة إنشاء خط ائتماني جديد بقيمة خمسين مليون دولار، إضافة إلى 50 مليون دولار التي سبق أن قدمها المصرف العربي للتنمية الاقتصادية لبنك مصر بغرض تمويل الصادرات المصرية لأفريقيا.





وقالت الدكتورة سحر نصر إن الاتفاق يحقق أهداف الطرفين من المساهمة في دعم التعاون الاقتصادي بين الدول الأفريقية ودول العالم العربى.





وقال الدكتور سيدي ولد التاه إن المصرف العربي للتنمية الاقتصادية، يهدف من هذا الاتفاق إلى تشجيع مشاركة رؤوس الأموال العربية في التنمية الاقتصادية في إفريقيا، وقد أنشأ بالفعل برنامجًا لتمويل تصدير المنتجات التي تشتمل على مكون مصري أو عربي لا يقل عن 30% من قيمة المنتج.





وقال محمد الإتربي إن بنك مصر والجهاز المصرفي عمومًا يضع على رأس أولوياته دعم حركة الصناعة والصادرات المصرية، خاصة للدول الأفريقية، وإن البنك يسعى لإعادة قصة نجاح التعاون السابق مع المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في مجال دعم الصادرات المصرية لأفريقيا، خاصة أن رؤى الجانبين متطابقة فيما يخص دور التجارة الخارجية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقناعتهما المشتركة بأهمية التجارة في تعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والدول الإفريقية.