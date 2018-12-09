عاجل.. وكيل بن حليب يحسم مصيره من الانتقال للأهلي أو الزمالك





كشف شادي الهادي، وكيل أعمال المغربي محمود بن حليب مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب للحصول على خدماته في يناير.





وأكد الهادي في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أن الأهلي مهتم باللاعب فقط لكن لم يتم التقدم بأي عروض رسمية لإدارة الرجاء للحصول على اللاعب.





وأوضح وكيل بن حليب، أن اللاعب كان مرشحًا من جانب علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي منذ عدة أشهر وأبدى ميهوب إعجابه بالمهاجم المغربي لكن لم يطلب الأهلي ضمه.





وأشار إلى أن إدارة الرجاء المغربي لم تحدد أي مبلغ لبيع اللاعب.