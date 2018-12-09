ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

عاجل.. وكيل بن حليب يحسم مصيره من الانتقال للأهلي أو الزمالك

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:08 م
عاجل.. وكيل بن حليب يحسم مصيره من الانتقال للأهلي أو الزمالك
طباعة
عمرو مصطفى
 

كشف شادي الهادي، وكيل أعمال المغربي محمود بن حليب مهاجم فريق الرجاء البيضاوي المغربي، حقيقة مفاوضات النادي الأهلي مع اللاعب للحصول على خدماته في يناير.

وأكد الهادي في تصريحات لبرنامج "المحترف"، أن الأهلي مهتم باللاعب فقط لكن لم يتم التقدم بأي عروض رسمية لإدارة الرجاء للحصول على اللاعب.

وأوضح وكيل بن حليب، أن اللاعب كان مرشحًا من جانب علاء ميهوب عضو اللجنة الفنية بالنادي الأهلي منذ عدة أشهر وأبدى ميهوب إعجابه بالمهاجم المغربي لكن لم يطلب الأهلي ضمه.

وأشار إلى أن إدارة الرجاء المغربي لم تحدد أي مبلغ لبيع اللاعب.
المزيد عن: كورة كرة شادي الهادي رياضة بنحليب الرجاء
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
0
x
18:00
0
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 7:30:02 PM