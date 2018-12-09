توقيع مذكرة تفاهم بين مصر واثيوبيا لتعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين

وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومفوضية الاستثمار الاثيوبية بجمهورية اثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية مذكرة تفاهم فى مجال تعزيز العلاقات الاستثمارية الثنائية بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.





وقام بالتوقيع كل من محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وانتينيه الميو، مساعد رئيس مفوضية الاستثمار الاثيوبية، وذلك على هامش منتدى افريقيا 2018 بشرم الشيخ.





ونص المذكرة على تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون المتبادل في مجال الاستثمار بين جمهورية مصر العربية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وذلك لإنشاء إطار عملي لتعزيز التعاون الثنائي ، وتبادل الخبرات وتعزيز مناخ الأعمال ، وتشجيع الاستثمارات المتبادلة والمشاريع الاستثمارية المشتركة، وتبادل وفود وزيارات الاعمال من أجل التعرف على أفضل الممارسات والخبرات لكل طرف في مجال ترويج الاستثمار، والتنظيم المشترك للمؤتمرات والندوات ، فضلا عن عقد لقاءات بين رجال الأعمال والشركات المصرية والاثيوبية، وتشجيع تبادل الخبراء لتقديم خدماتهم الاستشارية في إطار مشاريع وبرامج محددة مثل الخدمات المقدمة للمستثمرين ووضع خرائط الفرص الاستثمارية وأنشطة الترويج للاستثمار وسبل تسوية وتجنب منازعات الاستثمار.





وأكدت نصر، حرص مصر على تعزيز العلاقات مع اثيويبا فى المجال الاقتصادى، مشيرة إلى أن مذكرة التفاهم الموقعة تنص على تذليل اى عقبات امام نمو وزيادة الاستثمارات فى البلدين، وسيتم إنشاء مجموعة عمل خاصة بالإستثمار لوضع إطار عملي وخطة عمل لدعم أوجه التعاون الاستثماري.





وأعرب محسن عادل، عن تطلع مصر لزيادة حجم الاستثمارات الاثيوبية فى مصر، بما يتماشى مع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مشيرة إلى أن الاستثمارات المصرية فى اثيوبيا تصل لنحو ٧٥٠ مليون دولار .





وأشاد مساعد مفوضية الاستثمار الاثيوبية، بجهود مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدا حرص بلاده على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.