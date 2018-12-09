دراسة توضح تأثير كثرة النوم على الصحة

بالرغم من أن النوم عملية حيوية مهمة لصحة الجسم، إلا أن هنالك عدد من العوامل تجعل من النوم مفيد للجسم وفي حال خلل أحد العوامل يمكن أن يضر النوم بالجسم، ومنها كثرة النوم وزيادة عدد ساعاته كما أكدت الدراسة التالية:





تأثير كثرة النوم على الصحة:

توصلت دراسة حديثة نشرتها مجلة القلب الأوروبي أن النوم أكثر من 8 ساعات في اليوم يرتبط بزيادة خطر الموت وأمراض القلب والأوعية الدموية.





لكن أحد الأسباب المحتملة لذلك، هو أن الناس لديهم ظروف كامنة تجعلهم ينامون لفترة أطول، وهذا بدوره قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفيات ، كما يشرح مؤلفو الدراسة.





تفاصيل الدراسة:

أوضحت الدراسة أنه بالنظر إلى بيانات من 21 دولة، عبر سبع مناطق جغرافية، وجد فريق الباحثين أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من الحد الأعلى الموصى به، يزيد لديهم خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة، مثل السكتات الدماغية أو فشل القلب، بالإضافة إلى الموت بنسبة تصل إلى 41%، بحسب موقع سي إن إن.





كما تبين أن النوم لأقل من ست ساعات يزيد من هذه المخاطر بنسبة 9%، مقارنة بالأشخاص الذين ينامون لمدة ست إلى ثماني ساعات، ولكن هذه النتيجة لم تعتبر ذات دلالة إحصائية من قبل الفريق.



