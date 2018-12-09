ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

شركة Essential تستحوذ على خدمة البريد الإلكترونى Cloud Magic

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 07:00 م
شركة Essential تستحوذ على خدمة البريد الإلكترونى Cloud Magic
أرشيفية
طباعة
 
كشف تقرير جديد، أن شركة Essential المملوكة لأندى روبن مبتكر نظام الأندرويد، قامت بالاستحواذ على شركة البريد الإلكترونى Cloud Magic بسعر غير معلوم.
 
ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن Cloud Magic هى الشركة المسئولة عن تطبيق البريد الإلكترونى Newton Mail app، وكانت قد أغلقت خدمة البريد الإلكترونى المميزة فى سبتمبر الماضى، مما أدى إلى التخلى عن 40 ألف مشترك ذى حسابات مدفوعة.

وحتى الآن لا يعرف ما الذى تنوى Essential فعله من شركة البريد الإلكترونى، خاصة وأن توجهات الشركة غير مستقرة فى الوقت الراهن، إذ أنها ألغت فى شهر مايو الماضى العمل على هاتفها الذكى الثانى من أجل لتركيز على السماعة الذكية Essential Home، ثم قامت بتعليق هذا المشروع وتم تسريح 30٪ من موظفى الشركة.

وأشارت أخر التقارير إلى أن Essential تقوم ببناء هاتف يعمل بنظام الذكاء الاصطناعى مع شاشة صغيرة، وسيعمل الجهاز مع الأوامر الصوتية، والرد تلقائيا على الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكترونى للمستخدمين أثناء حجز الحجوزات وعقد المواعيد لهم.

يذكر أن شركة Essential تمتلك تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار لمساعدتها على إنتاج هاتفها الذكى الفريد، والذى يمكن كشف النقاب عنه فى الشهر المقبل فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية فى لاس فيجاس.
المزيد عن: خدمة البريد الالكترونى تكنولوجيا التكنولوجيا التقنية استحواذ اخبار التكنولوجيا اخبار التقنية Essential Cloud Magic
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري
الأهلي
2
x
19:00
0
طلائع الجيش
الدوري الإنجليزي
نيوكاسل
0
x
18:00
0
ولفرهامبتون
الدوري الإسباني
إيبار
4
x
13:00
4
ليفانتي
هويسكا
0
x
17:15
1
ريال مدريد
ريال سوسيداد
-
x
19:30
-
بلد الوليد
ريال بيتيس
-
x
21:45
-
رايو فاييكانو
الدوري الإيطالي
ميلان
-
x
21:30
-
تورينو
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/9/2018 7:30:06 PM