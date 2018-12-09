شركة Essential تستحوذ على خدمة البريد الإلكترونى Cloud Magic

كشف تقرير جديد، أن شركة Essential المملوكة لأندى روبن مبتكر نظام الأندرويد، قامت بالاستحواذ على شركة البريد الإلكترونى Cloud Magic بسعر غير معلوم.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فإن Cloud Magic هى الشركة المسئولة عن تطبيق البريد الإلكترونى Newton Mail app، وكانت قد أغلقت خدمة البريد الإلكترونى المميزة فى سبتمبر الماضى، مما أدى إلى التخلى عن 40 ألف مشترك ذى حسابات مدفوعة.





وحتى الآن لا يعرف ما الذى تنوى Essential فعله من شركة البريد الإلكترونى، خاصة وأن توجهات الشركة غير مستقرة فى الوقت الراهن، إذ أنها ألغت فى شهر مايو الماضى العمل على هاتفها الذكى الثانى من أجل لتركيز على السماعة الذكية Essential Home، ثم قامت بتعليق هذا المشروع وتم تسريح 30٪ من موظفى الشركة.





وأشارت أخر التقارير إلى أن Essential تقوم ببناء هاتف يعمل بنظام الذكاء الاصطناعى مع شاشة صغيرة، وسيعمل الجهاز مع الأوامر الصوتية، والرد تلقائيا على الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكترونى للمستخدمين أثناء حجز الحجوزات وعقد المواعيد لهم.





يذكر أن شركة Essential تمتلك تمويلًا بقيمة 300 مليون دولار لمساعدتها على إنتاج هاتفها الذكى الفريد، والذى يمكن كشف النقاب عنه فى الشهر المقبل فى معرض الإلكترونيات الاستهلاكية فى لاس فيجاس.