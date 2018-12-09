السيناريست أيمن وتار يوضح سبب تعاونه مع أكرم حسني للمرة الثانية
الأحد 09/ديسمبر/2018 - 06:52 مالفجر الفني
أعلن السيناريست أيمن وتار، عن المسلسل الجديد الذي من المقرر أن يقدمه الفنان أكرم حسني في الموسم الرمضاني المقبل والذي يحمل أسم "أسمه أي".
وقال "وتار"، في تصريحات صحفية اليوم، أن التفاهم هو السبب
الحقيقي وراء تعاونه مع الفنان أكرم حسني للمرة الثانية، مؤكدًا على العلاقة التي
تجمعهم منذ فترة طويلة.
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