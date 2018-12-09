ضبط 8 آلاف أسطوانة بوتاجاز مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء بطوخ

نجحت مباحث التموين بالقليوبية،في ضبط 8880 اسطوانة بوتاجاز مدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء بطوخ وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية،اخطارا من العميد خالد المحمدى مدير مباحث التموين بالقليوبية، بضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة طوخ،لقيامه بالإستيلاء على كميات كبيرة من إسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة خلال الفترة من 192018 حتى تاريخه، قدرها 8880 أسطوانة كبيرة وصغير الحجم وبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات.

