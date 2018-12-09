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مدرب الأهلي المحتمل يحضر نهائي كاس الليبرتادوريس

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:40 م
مدرب الأهلي المحتمل يحضر نهائي كاس الليبرتادوريس
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أحمد عصام
 
دخل مسئولو النادي الأهلي المصري في مفاوضات جادية مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، من أجل تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة.


ويتواجد رامون دياز في مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو بمدريد اليوم، لحضور مباراة نهائي كاس الليبرتادوريس بين ناديي بوكا جونيورز وريفربليت.


وكانت مفاوضات الفريق الأحمر وصلت لمراحل متقدمة، ولكن طلبات المدرب الأرجنتيني بجلب 6 مساعدين له اجانب جعلت النادي الأهلي يفكر في مدربين أخريين لتولي قيادة الفريق.

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