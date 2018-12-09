منتع فيلم "الكينز 2" يعلن موعد طرحه في دور االعرض

أعلن المنتج وليد صبري، عن موعد طرح الجزء الثاني من فيلم "الكنز"، في جميع دور العرض المصرية في إجازة نصف العام الدراسي الحالي.

فيلم "الكنز2"، بطولة محمد رمضان، وهند صبري ومحمد سعد، بموسم إجازة نصف العام الدراسي، بعدما تم الانتهاء من تصويره كاملا منذ فترة، وفيما يتبقى المرحلة النهائية من المونتاج.