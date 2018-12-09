متصلة: "خادمتي تملك قطعة أرض فهل يجوز لي مساعدتها".. وعلي جمعة يرد

تساءلت متصلة تُدعى أم يوسف، عن أن خادمتها لديها 4 أولاد وتملك قطعة أرض في بلدها تقول إنها تأمين لأبنائها، وعندما تطلب مساعدها تساعدها من أموال فاعلين للخير، فهل حرام أن تُساعدها وهي لديها أرض، وهل عليها أن تبلغها بمصدر الأموال حتى تدعو لهم مثلما تدعو لها؟.

وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، بقوله إن الأقربون أولى بالمعروف، وهذه السيدة تعتبر من المحاسيب؛ لأنها خادمتك ومحسوبة عليكي، وأنتي تفعلي خير كثير واستمري عليه".

وتابع، أن ربنا رب قلوب، والدال على الخير كفاعله، وربما يكون رد فعل الصدقة على صاحب المال أكثر منكِ، رغم أن هذه السيدة لا تعلمه ولا تدعو له.