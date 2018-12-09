ملثمو "السترات الصفراء" يقتحمون وينهبون متجر آبل (فيديو)

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة اقتحام ونهب متجر تابع لشركة آبل في مدينة بوردو الفرنسية، من قبل أشخاص يرتدون سترات صفراء.





وذكرت تقارير إخبارية أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى جماعة "السترات الصفر" المناهضة للحكومة، والتي امتدت احتجاجاتها إلى مدينة بوردو، الواقعة جنوب غربي فرنسا.





وظهر في الفيديو المتداول العديد من الأشخاص الملثمين، وبينهم بعض أفراد "السترات الصفر"، وهو يقتحمون متجر آبل، ثم يبدأوا في نهبه والاستيلاء على الأجهزة المعروضة للبيع فيه.





وأشارت التقارير أن الكثيرين انتقدوا هذه الواقعة، ونددوا بما فعله أصحاب "السترات الصفر" المتورطين فيها، قائلين أنها تسئ للحركة وأهدافها.





وكانت احتجاجات أصحاب "السترات الصفر" قد اندلعت يوم 17 نوفمبر الماضي، حيث خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع فرنسا، منددين بغلاء المعيشة، ومنتقدين الإصلاح الاقتصادية التي يجريها الرئيس الفرنسي.





وقال المتظاهرون أن هذه الإصلاحات لا تقدم أي مساعدة للفقراء، وأنها صُنعت محاباة للأثرياء فقط.





وأضافت التقارير أن احتجاجات يوم السبت المضي أطلق عليها "التحرك الرابع"، حيث أنها تمت بعد 3 مرات، جرى فيها تنظيم مظاهرات كل يوم سبت، خلال الأسابيع الماضية.