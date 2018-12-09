غدًا.. حميد الشاعري ضيف إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

تستضيف الإعلامية إسعاد يونس، في حلقة خاصة من برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع على فضائية "dmc"، غدًا الاثنين الملحن حميد الشاعري.

ومن المقرر أن يدوور الحوار عن بدايته الفنية وأبرز الأعمال التي قام بها، والأعمال المفضلة إليه خلال مشواره الفني، كما يتحدث عن الأعمال التي ينوي تقديمها في الأيام المقبلة.