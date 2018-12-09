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كول كورة HD Al Ahly بث مباشر.. مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري يوتيوب HD

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:19 م
كول كورة HD Al Ahly بث مباشر.. مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري يوتيوب HD
الأهلي وطلائع الجيش
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عمرو عادل
 
كول كورة HD Al Ahly بث مباشر.. مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري يوتيوب HD
يترقب عشاق كرة القدم المصرية والعربية والإفريقية، تشكيل الأهلي اليوم، تشكيل الأهلي اليوم أمام طلائع الجيش، موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم في الدوري المصري الممتاز، موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، حيث يترقب مشجعو القلعة الحمراء موعد مباراة الأهلي اليوم في الدوري المصري، بعد الفوز الأخير على نادي الجونة بهدفين مقابل هدف أحرزها كلا من وليد سليمان وأحمد الشيخ، ويرصد لكم " أهل مصر " فيما يلي ميعاد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، موعد مباراة الأهلي في الدوري المصري، موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش، ميعاد مباراة الأهلي اليوم، القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش اليوم، تشكيل الأهلي المتوقع.
تشكيل الأهلي المتوقع
حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد علاء، سعد الدين سمير، كريم نيدفيد

خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، وليد سليمان، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا

خط الهجوم: مروان محسن

تعرف على تشكيل الأهلي

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش
يلتقى النادي الأهلي بنظيره نادي طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث من المقرر أن تقام المباراة على استاد السلام بالقاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش
من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش، على قناتي أون سبورت ونايل سبورت، بصوت المعلق أيمن الكاشف.
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