كول كورة HD Al Ahly بث مباشر.. مباراة الاهلي ضد طلائع الجيش الأحد 9-12-2018 في الدوري المصري يوتيوب HD

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تشكيل الأهلي المتوقع

حراسة المرمى: شريف إكرامي





خط الدفاع: أيمن أشرف، أحمد علاء، سعد الدين سمير، كريم نيدفيد





خط الوسط: عمرو السولية، هشام محمد، وليد سليمان، أحمد الشيخ، مؤمن زكريا





خط الهجوم: مروان محسن





تعرف على تشكيل الأهلي





موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش

يلتقى النادي الأهلي بنظيره نادي طلائع الجيش، مساء اليوم الأحد، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، حيث من المقرر أن تقام المباراة على استاد السلام بالقاهرة.





القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش

من المقرر أن تذاع مباراة الأهلي وطلائع الجيش، على قناتي أون سبورت ونايل سبورت، بصوت المعلق أيمن الكاشف.