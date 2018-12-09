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رئيس "حقوق البرلمان": عصر النهضة المقبل من نصيب شعوب القارة الأفريقية

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:31 م
رئيس حقوق البرلمان: عصر النهضة المقبل من نصيب شعوب القارة الأفريقية
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إسلام شعراوي
 

وجه النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رسالة إلى رؤساء وزعماء الدول الأفريقية، يطالبهم فيها بدراسة مقترح الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ مشروع قاري لربط الدول الأفريقية ببعضها في مشروعات التنمية وتسهيل الانتقال ونقل البضائع بينها.

 

وقال "عابد"، في تصريحات صحفية، إن الرئيس السيسي طرح المشروع والهدف منه واضح وهو دعم مسارات التنمية في دول القاارة الأفريقية، وجاء الآن الدور على الحكومات في دعم المقترح والبحث عن أفضل السبل لتطويره، مُشيرًا إلى أن المشروع سيساهم بشكل كبير في تحقيق منظومة الاكتفاء الذاتي لدول القارة، ويزيد التجارة البينية، إلى جانب تقليله من وردات أفريقيا بقيمة تصل إلى 400 مليار دولار.

 

وأضاف، أنه لطالما كانت الدول الأفريقية مسار طمع واستغلال من الدول الأخرى، ولكن حال استغلال إمكانياتها والطاقات المهولة الموجودة بها، سيكون عصر النهضة القادم من نصيب شعوب هذه القارة، مُشيرًا إلى أن مؤتمر أفريقيا 2018، أنتج فرص استثمار كبيرة في الدول الأفريقية المشاركة، ووفر فرصة لإنشاء مشروعات لتحقيق النمية المستدامة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي لأبناء هذه الدول.

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