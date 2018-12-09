"مدبولي" يشهد توقيع اتفاق مع البنك الأسيوي في البنية التحتية بقيمة 300 مليون دولار

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مراسم توقيع اتفاق لدعم البنية الأساسية من خلال برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية بقيمة 300 مليون دولار، وذلك على هامش منتدى إفريقيا 2018 بمدينة شرم الشيخ، ووقعت الاتفاق الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، وجين ليكون، رئيس البنك الأسيوى للاستثمار فى البنية التحتية.





ويأتى هذا الاتفاق استكمالا للاتفاق مع البنك الدولى على توفير 300 مليون دولار لاستكمال المرحلة الثانية للمشروع باجمالى 600 مليون دولار، بعد أن اتاح البنك الدولى تمويلا بقيمة 550 مليون دولار خلال المرحلة الاولى، كما يأتى فى اطار جهود الحكومة لدعم البنية الأساسية وتحسينها فى المناطق الريفية فى المحافظات الأكثر احتياجا فى مصر، وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية لشريحة محدودى الدخل، وإجراء تطوير شامل لمنظومة الخدمات الاجتماعية.





وأوضحت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز المؤسسات والسياسات لتوفير وتحسين خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية، مشيرة إلى أن المحافظات المستهدفة هى الدقهلية، والشرقية، ودمياط، والغربية، والمنوفية، وذلك من خلال توفير خدمات الصرف الصحي لحوالي 892 ألف مستفيد بالقرى الأكثر احتياجا، بينما يستفيد نحو 818 ألف مواطن من المشروع فى مرحلته الأولى، ليصل عدد المستفيدين من المشروع إلى نحو مليون و710 آلاف مواطن، اضافة إلى تطوير مرافق معالجة مياه الصرف الصحي، والاستفادة من التمويل الرأسمالي السنوي المرتبط بالأداء والمقدم من وزارة الاسكان إلى شركات مياه الشرب والصرف الصحي لتعزيز الاستثمارات ذات الأولوية في مجال الصرف الصحي.





وأشارت الوزيرة، إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين النظم التشغيلية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك من خلال تحسين النظم التشغيلية للشركات وتطوير أدائها في النواحي المالية والمؤسسية مع دعم مشاركة المواطنين في التخطيط وتنفيذ استثمارات البنية التحتية، وكذا التعرف على متطلباتها المتعلقة بالصيانة والتشغيل، فضلاً عن رفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء، اضافة إلى تعزيز إطار عمل أداء القطاع القومي وذلك من خلال تهيئة بيئة العمل لتقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وشفافية، واعداد الدراسات التحليلية ودراسات تطوير السياسات لدعم عملية صناعة القرار في قطاع الصرف الصحي بالمناطق الريفية، بالإضافة إلى الاطار التنظيمي لقطاع المياه والصرف الصحي، ودعم بناء القدرات للمؤسسات الرئيسية بالقطاع وتهيئة بيئة العمل بما يضمن تقديم خدمات الصرف الصحي بالمناطق الريفية بشكل أكثر كفاءة وبمزيد من الشفافية.



