"الاتصالات" يبحث التعاون المشترك مع البنك الافريقي للصادرات والواردات

بحث الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أليات التعاون المشترك لدعم مبادرة التعاون الأفريقي، مع الدكتور بينيدكت اوراما رئيس البنك الافريقي للصادرات والواردات؛ والتي تهدف من خلالها الوزارة إلى تقديم شراكة استراتيجية مع الدول الأفريقية الشقيقة لتعزيز التحول الرقمي الذي يتيح للمواطنين الاستفادة بالخدمات الإلكترونية المختلفة في أي وقت وفي أي مكان بما يساهم في تيسير حياة المواطنين ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية.





وخلال اللقاء أكد طلعت على اهمية الدفع بكل الجهود الداعمة لتعميق التعاون البناء بين الدول الافريقية خاصة في مجال دعم الاتجاهات التكنولوجية ومواكبة تطوراتها على الساحة العالمية، وتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وفتح افاق التعاون المشترك نحو اللحاق بثورة معلومات التكنولوجيا ومواكبتها، وبناء قدرات أبناء القارة، وتحفيز ثقافة العمل الحر لدى رواد الأعمال الأفارقة الشباب؛ مشيرًا الى تنفيذ وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع الألعاب والتطبيقات الرقمية" بهدف تنمية قدرات وتأهيل ١٠ الاف شاب مصري وافريقي على تطوير الألعاب والتطبيقات الرقمية باستخدام أحدث التقنيات وتحفيز تأسيس ١٠٠ شركة ناشئة مصرية وأفريقية في هذا المجال.





كما شهد اللقاء مناقشة البرامج الحالية للبنك الافريقي للصادرات والواردات مع الدول الأفريقية، وبحث امكانية ان تكون مبادرة التعاون الافريقي جزءاً من هذه البرامج.