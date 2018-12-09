متصلة: "أمي قالت ليّ أنا وأختي قبل وفاتها إن ذهبها لنا فما حكم ذلك؟.. وعلي جمعة يرد

تساءلت متصلة تُدعى منى، عن أن والدتها قبل وفاتها بيومين أبلغتها أن ذهبها لها هي وشقيقتها، وتشعران أن أشقاءهم الأولاد غضبوا من ذلك، فما حكم ذلك، وهل هذه وصية أم هبة؟.

وعقب الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، خلال حواره مع الإعلامي حسن الشاذلي ببرنامج "والله أعلم" على فضائية "سي بي سي"، اليوم الأحد، أن هذه تعتبر وصية، وهذه الوصية تنفذ إذا كان الذهب في حدود ثلث تركة الأم، ولو كان هذا الذهب هو الميراث فقط فيحق لهم أن يأخذوا ثلثه فقط، ويتم توزيع الباقي كميراث وتأخذان نصيبهما منه أيضًا، بينما حال كون هناك تركة أخرى، وكان هذا الذهب أقل من ثلث التركة فيجوز لهما أخذه.

وتابع، أنه حال سكت الأبناء عن ذلك وهم غاضبون ولم يبدوا اعتراضهم فهذه الوصية نافذة، لكنهم لو أبدوا اعتراضهم عليها فهذا يعني أن هناك نزاعًا عليها، ولابد أن يأخذوا ثلث الذهب فقط، ويتم تقسيم الباقي كميراث على جميع الأبناء.