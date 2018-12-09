الاسطورة | الشوط الأول | مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اليوم 9-12-2018 رابط يوتيوب ماتش ريال مدريد ضد هويسكا

يحل فريق ريال مدريد اليوم الأحد 9-12-2018 ضيفًا على نظيره هويسكا على ملعب ألكوراز ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني "الليجا".





ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد وهويسكا في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة والسادسة والربع بتوقيت السعودية.





بث مباشر مباراة ريال مدريد وهويسكا

وتنقل مباراة ريال مدريد وهويسكا عبر شبكة قنوات بي إن سبورت الفضائية المشفرة وتحديدًا قناة beIN SPORTS HD 3.





ويعلق على مباراة ريال مدريد وهويسكا المعلق المصري أحمد الطيب والتي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ15 من الليجا.



