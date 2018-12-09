رابط "كورة لايف" يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (الدوري المصري) بث مباشر Online – كول كورة Al Ahly

يدخل فريق الأهلي اختباراً صعباً في السابعة من مساء اليوم، الأحد الموافق 9 /12/ 2018 عندما يستضيف طلائع الجيش باستاد السلام، في المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشر، ويخوض المارد الأحمر مباراة الليلة تحت شعار "لا بديل عن النقاط الثلاثة" لمواصلة الانتصارات المحلية الأخيرة عقب فترة من الانتكاسات الكروية. ونستعرض أهم 5 معلومات عن مواجهات الأهلى والطلائع قبل صدام الليلة..





1- الطلائع لا يعرف الفوز على الأهلى

المواجهات التاريخية بين الفريقين تشير إلى تفوق أهلاوي جارف، حيث لم يسبق للطلائع الفوز في الدوري على المارد الأحمر من 23 لقاء جمعت بين الفريقين، أما أبناء التتش فحققوا 18 انتصارا، وانتهت 5 مواجهات بالتعادل.

عدد الأهداف التي سجلت خلال هذه المباريات وصل إلى 59 هدفا، 48 منها في شباك زعيم أندية القوات المسلحة، و11 فقط في شباك القلعة الحمراء.

2- أكبر نتيجة بين الأهلى والطلائع

النتيجة الأكبر في تاريخ مواجهات الفريقين هي (4-0)، وهذه النتيجة حققها الأهلي مرتين، الأولى كانت في موسم 2006-2007، والثانية شهدها موسم 2014-2015.





أكبر عدد من الأهداف سجل في مباراة واحدة جمعت الفريقين شهده موسم 2009-2010، عندما انتصر الأهلى على طلائع الجيش بنتيجة (4-2).





3- أبو تريكة هداف مواجهات الأهلى والطلائع

اللاعب الأكثر تسجيلاً في تاريخ مواجهات المارد الأحمر وزعيم أندية القوات المسلحة، هو أسطورة القلعة الحمراء السابق محمد أبوتريكة بواقع 9 أهداف.





4- المواجهات الأخيرة أهلاوية

المواجهة الأخيرة كانت فى 16 يناير الماضى وفاز بها الأهلى بهدفين دون رد سجلهما ميدو جابر وعمرو السولية فى الدور الثانى لدوري الموسم الماضى.





5- ترتيب الأهلى والطلائع فى جدول الدوري

يحتل الأهلي حالياً المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 9 مواجهات فاز فى 5 وتعادل فى 2 وخسر مثلها وسجل لاعبوه 12 هدفا وتلقت شباكه 7 أهداف، وما زال لديه 7 مباريات مؤجلة، فى المقابل يقدم طلائع الجيش مستويات طيبة في الدوري هذا الموسم، فحتى الآن خاض الفريق 15 مباراة حقق خلالها 4 انتصارات بينما تلقى 5 هزائم، وكان التعادل حاضراً في 6 مواجهات، ويحتل الفريق المركز الثامن برصيد 18 نقطة.