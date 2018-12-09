التشكيل الأساسي لمواجهة ولفرهامبتون ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي





أعلن نونو سانتو المدير الفني لنادي ولفرهامبتون الإنجليزي عن تشكيلة فريقه الأساسية، والتي ستخوض مباراته أمام نادي نيوكاسل، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.





وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-





حراسة المرمى : باتريسيو





خط الدفاع : بولي - بينيت - كوادي - دوهيرتي





خط الوسط : فيناجر - نيفيز - سايس - تراوري





خط الهجوم : كوستا - جوتا.





- بينما أعلن رافائيل بينتيز مدرب نيوكاسل تشكيلة فريقه الأساسية والتي جاءت كالتالي :-





دوبرافكا - يدلين - كلارك - لاسيليس - فيرنانديز - ريتشي - ديامي - سونج يونج - كريستيان اتسو - ايوزي بيريز - سالمون راندون.



