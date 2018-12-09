آصالة تتعاون مع هذين الشقيقين في أغنية بألبومها الجديد.. تعرف على التفاصيل

تستعد الفنانة السورية آصالة، لطرح ألبومها الجديد، عبر حسابتها على مواقع التواصل الاجتماعي بشتى أنواعها خلال الأيام المقبلة.

ومن المقرر أن تتعاون "أصالة"، مع الأخوين الموزعين إلهامى وأدهم دهيمة، فى أغنية جديدة من أغانى ألبومها الجديد.