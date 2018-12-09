إنتر ميلان مهتم بالتعاقد مع مسعود أوزيل





يرغب نادي إنتر ميلان الإيطالي في التعاقد مع اللاعب الألماني مسعود أوزيل لاعب نادي أرسنال الإنجليزي، خاصة بعد كثرة استبعاده من مباريات الجانرز.





وأشارت تقارير إنجليزية حسب صحيفة ‏ديلي ميل، إن الانتر مهتم بالتعاقد مع مسعود اوزيل، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة في شهر أغسطس القادم.





يذكر أن اوزيل تعرض لإصابة علي مستوي الظهر، وغاب عن صفوف الفريق في اخر 3 مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، واكدت تقارير طبية أن إصابة اللاعب جاءت نتيجة عن خوضه ساعات كثيرة علي لعبة الفورتنايت.