علي عبدالعال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان بعد تأخر 5 ساعات

افتتح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، بعد تأخرها لأكثر من 5 ساعات، نظرًا لمشاركة الدكتور على عبد العال بفعاليات منتدى إفريقيا 2018 والمُنعقد بمدينة شرم الشيح.





ومن المُقرر أن يناقش المجلس تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن "طريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر، بمبلغ 70 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 8 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 507 لسنة 2018.





وطريقة إقرار الموافقة على اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء (مرحلة ثانية)، بمبلغ 40 مليون دينار كويتي، والموقعة في الكويت بتاريخ 8 8 2018، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 508 لسنة 2018.





وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، ومشروع قانون مقدم من النائب محمود خميس وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) في ذات الموضوع، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشـأن تعـديل بعـض أحكـام القـانـون رقـم 196 لسنة 2008 بإصــدار قانون الضريبة على العقارات المبنية.



