مدرب سبورتنج كاسل يواصل عمله بعد رفض الأستقالة





رفض نادي سبورتنج كاسل برئاسة يوسف وهبة استقالة اكرامي صابر الذي تقدم بها بالأمس عقب هزيمة الفريق من ميت خاقان بثنائية.





وجاء ذلك عقب الاجتماع الذي جري اليوم بين رئيس النادي والمدير الفني والذي تم فيها مناقشة أسباب الاستقالة، قبل أن يتم رفضها، وكلف المدرب بمواصلة عمله بحثا عن تحقيق النتائج الجيدة مع الفريق.





وأكد رئيس النادي علي ثقة الإدارة في المدير الفني واللاعيبين علي تحقيق المطلوب في باقي المباريات، والمرور بالفريق من هذه الأزمة.





ويأتي سبورتنج في المركز ال11 برصيد 15 نقطة، ضمن فريق المجموعة الثامنة من دوري القسم الثالث.



