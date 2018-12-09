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يلا شوت ريال مدريد وهويسكا | Yalla Shoot ريال مدريد وهويسكا| اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:09 م
يلا شوت ريال مدريد وهويسكا | Yalla Shoot ريال مدريد وهويسكا| اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف
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عمرو عادل
 
يلا شوت ريال مدريد وهويسكا | Yalla Shoot ريال مدريد وهويسكا| اهم مباريات اليوم | كورة اون لاين لايف | بث مباشر كورة لايف

أعلن سانتياجو سولاري المدير الفنى لفريق ريال مدريد تشكيل مواجهة هويسكا في المباراة التى تجمعهما اليوم على ملعب إل ألكوراز، ضمن مباريات الجولة 15 من الدوري الإسباني.
وجاء تشكيل ريال مدريد ضد هويسكا كالتالي..
حراسة المرمى: تيبو كورتوا
الدفاع: كارفاخال - راموس - فاران - أودريوزولا
الوسط: ليورينتي - سيبايوس - مودريتش
الهجوم: جاريث بيل - بنزيما - لوكاس فاسكيز.


وضمت دكة البدلاء كل من: نافاس وفاييخو وفالفيردي وأسينسيو وإيسكو وفينيسوس جونيور وسانشيز
ويحتل ريال مدريد المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 23 نقطة أما هويسكا فيحتل المركز العشرين والخير بـ7 نقاط.


kora star - كورة ستار | مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر بدون تقطيع لايف اون لاين HD | الدوري الاسباني

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