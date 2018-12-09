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match live مشاهدة مباراة ريال مدريد freee بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد هويسكا

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 05:08 م
match live مشاهدة مباراة ريال مدريد freee بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد هويسكا
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محمد الشيخ
 
match live مشاهدة مباراة ريال مدريد freee بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد هويسكا
يقدم موقع الفجر للبث المباشر خدمة مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا مباشر ريال مدريد وهويسكا بدون تقطيع اليوم حيث يحل ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على هويسكا، في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويسعي ريال مدريد لمواصلة سلسلة انتصاراته أمام هويسكا، بعد حقق فوزاً كاسحاً على فريق مليلية ببطولة كأس إسبانيا ليتأهل إلى دور الـ16 ببطولة الكأس، كما يريد الفريق الملكي الاقتراب أكثر من المنافسة على لقب الليجا.

- موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا والقنوات الناقلة
تذاع مباراة ريال مريد ضد هويسكا في تمام الساعة السادسة والربع بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والربع بتوقيت القاهرة، وتنقل المباراة على شاشة قناة "بي إن سبورتس 3 HD".

- تشكيل ريال مدريد:
كورتوا - راموس - فاران - كارفخال - مودريتش - لورينتي - سيبايوس - فاسكويز - بيل – بنزيما.

وتعد هذه هي المباراة الأولي لريال مدريد بعد تتويج نجم خط وسطه الكرواتي لوكا مودريتش بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم 2018 للمرة الأولي في تاريخه.

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