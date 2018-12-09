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خالد بيبو: وليد سليمان تعرض للظلم في 2018

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 04:07 م
خالد بيبو: وليد سليمان تعرض للظلم في 2018
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علاء خليف
 
أكد خالد بيبو نجم الأهلي السابق أن تأهل المنتخب الوطني لمونديال روسيا 2018 هو الحدث الأبرز هذا العام، مشددا على أن اللعب بمونديال روسيا كان بمثابة خطوة هامة لكسر الحاجز النفسي في فشل الفراعنة في التأهل لكأس العالم من 28 عاما.

وقال بيبو، خلال تصريحات لبرنامج "في التمانيات" على راديو إنرجي: "إذا تأهل المنتخب الوطني لكأس العالم في الأعوام المقبلة سيظهر بشكل جيد في المشاركات المقبلة".

وأضاف نجم الأهلي السابق:"وليد سليمان نجم الأهلي تعرض للظلم خلال عام 2018 باستبعاده من صفوف المنتخب بحج ارتفاع سنه رغم قوة المستوى الذي يقدمه هذا الموسم، وحتى اعترض جهاز المنتخب على قرار اعتزاله الدولي وهو أمر غريب لأن اللاعب لم ينضم للمنتخب خلال فترات تألقه".

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