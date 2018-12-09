التجهيزات الأخيرة لحفل محمد منير في مؤتمر "الكوميسا" بحضور الرئيس السيسي

انتهت صباح اليوم، كافة التجهيزات الخاصة بالحفل الذي يحييه الفنان محمد منير مساء اليوم في شرم الشيخ، والمُقام بمناسبة افتتاح فعاليات مؤتمر "الكوميسا" الذي تنظمه وزارة الإستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.





منير الذي يحيي الحفل المُقام بالمؤتمر للعام الثاني على التوالي، كان قد وصل عصر أمس إلى شرم الشيخ، لتقديم أغانيه مساء اليوم الأحد في حضور رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، ورؤساء الدول المشاركة بالمؤتمر، المُقام تحت شعار إفريقيا 2018.





واستعد منير ببروفات على مدار يومي الأحد والاثنين الماضيين، بمشاركة فرقته وقيادة الموزع الموسيقي شريف نور.





والحفل هو الأول الذي يحييه منير عقب طرح "طاق طاقية" أولى أغاني ألبومه الجديد "وطن".