ضبط 140 قضية تموينة متنوعة خلال 48 ساعة على مستوى الجمهورية

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مباحث التموين بمديريات الأمن المختلفة عدة حملات تموينية مكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وخاصةً السلع الغذائية الغير صالحة للإستهلاك الآدمي حيث أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن ضبط عدد (140) قضية تموينية متنوعة أبرزها القضايا الآتية:

- ضبط مالك مستودع بوتاجاز بدائرة مركز شرطة طوخ (بالقليوبية) لقيامه بالاستيلاء على كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة من قبل الدولة خلال الفترة من 192018 حتى تاريخه، قدرها (8880 أسطوانة – كبيرة وصغير الحجم) وبيعها في السوق السوداء، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

- ضبط المدير المسئول عن مطحن لإنتاج الدقيق البلدي المستخدم في صناعة الخبز، كائن بدائرة قسم شرطة العبور (بالقليوبية) لتلاعبه فى أرصدة الدقيق، واستيلائه على كميات كبيرة من الدقيق المستخدم فى إنتاج الخبز البلدي المدعم من قبل الدولة، قدرها (93،250 طن) وبيعها فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط مالك متجر لتجارة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة المنتزه أول (بالإسكندرية) لحيازته وتجميعه كميات من (التونة) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لإنتهاء تواريخ صلاحيتها، حيث تم ضبط ( 5800 عبوة ) تمهيدًا لطرحها بالأسواق، لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط مسئول عن مستودع بوتاجاز عن - كائن بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور (بالجيزة)، لقيامه بتجميع (400 إسطوانة بوتاجاز)، والتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي، وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط مالك مخزن "بدون ترخيص" لتجارة (السلع الغذائية) كائن بدائرة قسم شرطة المنتزة (بالإسكندرية)، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من المعلبات "عصائر" بلغت نحو (3000 عبوة)، غير صالحة للإستهلاك الآدمي، ومنتهية الصلاحية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق لتحقيق أرباحًا غير مشروعة.

- ضبط مالك محل لتجارة الأجهزة الكهربائية كائنة بدائرة قسم شرطة الموسكي (بالقاهرة)، لحيازته وتجميعه (1405) قطعة أدوات كهربائية مجهولة المصدر، تمهيدًا لطرحها للبيع، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجار استمرار الحملات.