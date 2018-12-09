الزمالك يرفع العقوبات عن أصحاب الإنذارات

وافق أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بالزمالك على رفع العقوبات عن لاعبي الفريق والخاصة بالإنذارات بعد تغريمهم ماليا مؤخرا.





أمير مرتضى كان قراره مرهون بعدم تكرار الأمر من جانب اللاعبين وحصولهم على إنذارات بدون داعي.





وحذر مسئولو الزمالك اللاعبين بسبب الاعتراض على الحكام والحصول على إنذارات بدون سبب والتوتر الموجود لدي بعض اللاعبين مع المنافسين.





ويرغب مسئولو الزمالك في الحفاظ على القوام الأساسي للفريق بسبب ضغط المباريات والمنافسة في أكثر من بطولة.



