كورة لايف - بث مباشر.. مباراة ريال مدريد وهويسكا في الدوري الاسباني | korastar | كورة لايف kora live | كورة ستار

يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة مباراة ريال مدريد وهويسكا بث مباشر اون لاين اليوم 09-12-2018 الدوري الاسباني يستعد فريق ريال مدريد لمواجهة فريق هويسكا ضمن مباريات الأسبوع الخامس من مسابقة الدوري الإسباني، والتي سوف تقام على ملعب ألكوُراز في المدينة الإسبانية هويسكا ويخوض فريق ريال مدريد هذه المباراة أملاً منه أن يحقق الفوز على هويسكا، استكمالاً منه لتقديم أداؤه المتميز خلال هذا الموسم، والمنافسة على لقب الدوري الإسباني بكل جدية وعزم، ويحتل ريال مدريد المركز الخامس برصيد 23 نقطة.

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مشاهدة قناة بي ان سبورت 3 hd ريال مدريد وهويسكا فيما يخوض فريق هويسكا الذي يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ساعياً أن يفوز على ريال مدريد لإرضاء جمهوره الذي ينتظر هذا اللقاء بفارغ الصبر، وحصد على الأقل نقطة واحدة تمكنه من الابتعاد عن أواخر جدول الترتيب.





بطاقة مباراة ريال مدريد وهويسكا :

هويسكا Vs ريال مدريد.

البطولة : الدوري الاسباني (الأسبوع 15).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 3 .

الملعب : ملعب ألكوراز .

المعلق : أحمد الطيب .





موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا:

في تمام الساعة الــ 6:15 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت سوريا .

في تمام الساعة الــ 5:15 مساءاً بتوقيت لبنان .

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