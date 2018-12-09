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وزير البترول يوقع اتفاق شراء شركتى "بى بى" و"مبادلة" حصص بمنطقة امتياز نور بالبحر المتوسط

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 03:50 م
وزير البترول يوقع اتفاق شراء شركتى بى بى ومبادلة حصص بمنطقة امتياز نور بالبحر المتوسط
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محمد صلاح
 


وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اتفاق شراء شركتى بى بى الإنجليزية ومبادلة الأماراتية حصص فى نصيب شركة إينى الإيطالية بمنطقة امتياز نور بشمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط التى تتشارك فيها إينى الإيطالية بنسبة ٨٥% وشركة ثروة للبترول المصرية بنسبة ١٥%.

يشمل الاتفاق شراء شركة بى بى نسبة ٢٥% وشراء شركة مبادلة نسبة ٢٠% من حصة اينى وبذلك تصبح حصص الشركاء فى منطقة الامتياز ٤٠% لشركة إينى و٢٥% لشركة بى بى و٢٠% لشركة مبادلة و١٥ % لشركة ثروة للبترول.

تجدر الإشارة إلى أنه جارى حاليا حفر البئر الأولى في منطقة الامتياز التي تقع على بعد 50 كم من الشاطئ وفى أعماق تتراوح بين 50 و400 متر وتغطى مساحة إجمالية تبلغ 739 كم مربع باستثمارات حدها الأدنى 105 مليون دولار لحفر بئرين.

وصرح الملا عقب التوقيع أن تعدد وتنوع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة يؤكد على الثقة في مناخ الاستثمار بصناعة البترول والغاز بمصر ويسهم في تنويع مصادر التمويل والعمل على تخفيف عنصر المخاطرة بالنسبة للشركاء فضلاً عن تنوع التكنولوجيات وهو ما ينعكس في النهاية على دعم استراتيجية وزارة البترول في تكثيف أعمال البحث والاستكشاف لدعم الاحتياطيات وزيادة الإنتاج المحلى من البترول والغاز وتأمين مصادر الإمدادات لاحتياجات السوق المحلى وخطط التنمية الاقتصادية.

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