مدير تعليم الإسماعيلية يتفقد عدد من المدارس استعدادا لامتحانات نصف العام



وتمثل ذلك في قيام احد الطلاب بقيادة طابور الصباح وتحية العلم مؤكدا ان المدرسة تتمتع بالانضباط والسعي الي جودة التعليم ثم تفقد مدرسة الصحابة الرسمية والملحقة بشكل مؤقت علي مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية بنين حيث أبدى عدد من الملاحظات من خلال زياراته لعدد من قاعات رياض الأطفال وفصول المدرسة أهمها ضرورة تفعيل الأنشطة، كما تفقد عدد من فصول مدرسة الإمام الشافعي الإعدادية وشارك طلاب الصف الأول الإعدادي حصة اللغة العربية وناقش مع الطلاب لمتابعه مستوى القراءة، حيث أبدى ملاحظات بشأن ضعف المستوى وطالب بضرورة المتابعة للمدرسة ومستوى جميع الطلاب.



وفي نهاية زيارته قرر تشكيل لجنة من إدارة المتابعة بالمديرية والإدارة التعليمية برئاسة مدير عام إدارة ابوصوير بغرض الانضباط داخل المدرستين وتذليل الصعوبات والعمل علي سد العجز في اللغه الإنجليزية علي وجه السرعه وتقديم تقرير عاجل للمديرية.



وأكد مدير المديرية علي ضرورة الاستعداد الجيد لامتحانات نصف العام الدراسي الأول والتى تبدا يوم 29 ديسمبر الجاري من خلال الانتهاء من المناهج وفق الخريطة الزمنية بالإضافة الي المراجعة وحل الامتحانات مع الطلاب.



تفقد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، عددا من المدارس بإدارة ابوصوير التعليمية للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية حيث زار مدرسة ابن خلدون الابتدائية، وشارك طلاب الصف الأول الابتدائي حصة اللغة العربية واجرى حوار معهم وابدى تقديره للجهد المبذول من إدارة المدرسة والمعلمين ورغم ان المدرسة في منطقة ريفية بسيطة الا انها استطاعت ان تنمي مهارات القيادة لدى الطلاب.