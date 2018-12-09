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الصورة الأخيرة لـ أكرم التلاوي قبل رحيله على فراش المرض

الأحد 09/ديسمبر/2018 - 02:19 م
الصورة الأخيرة لـ أكرم التلاوي قبل رحيله على فراش المرض
أكرم التلاوي
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الفجر الفني
 
شيّعت الأسرة الفنية السورية، بعد صلاة ظهر اليوم الأحد، الفنان والكاتب السوري أكرم التلاوي، الذي توفي يوم أمس السبت عن عمر يناهز 63  عامًا، بعد إجرائه عملية جراحية فاشلة في مستشفى الأسد الجامعي بالعاصمة السورية دمشق.

وأجرى التلاوي منذ أيام عملية قلب مفتوح، بحسب ما أكد الممثل فراس إبراهيم على صفحته في فيسبوك، ونشر صورة له مع الممثل الراحل قبل دخوله إلى غرفة العملية بساعات.

وقال التلاوي لفراس إبراهيم قبل دخوله غرفة العمليات، “لا تقلق هذه العملية ما هي إلا شكة دبوس لا أكثر، وأنا أرجو من الله أن تكون كذلك بالفعل”.

والراحل التلاوي من مواليد دمشق 1955، وتخرّج من كلية التربية قسم علم النفس، وانضم إلى نقابة الفنانين السوريين عام 1985.

وتنوعت أعماله ما بين المسرح والتلفزيون والإذاعة، إذ قدّم أول أدواره التلفزيونية في مسلسل عزالدين القسام عام 1981، ومسلسلات أخرى كمسلسل عمر الخيام عام 2002، ومسلسل قمر بني هاشم والدوامة عام 2009، ومسلسل باب الحارة بدور أبو تيسير في ذات العام، وشارك في العديد من العروض المسرحية والسينمائية.

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